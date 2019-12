In Wien kann man mit einer neuen Handy-App die Rettung rufen

Link zum Original-KURIER-Artikel



In Wien gibt es jetzt

die Handy-App, „ Rettung“.

Apps sind Programme

fürs Handy oder für den PC.

Mit der Rettungs-App kann man die Rettung rufen,

ohne dabei sprechen zu müssen.

Das ist besonders hilfreich für Menschen,

die nicht sprechen können.

Die Handy-App ist auch dann sehr hilfreich,

wenn man die Nummer von der Rettung

vergessen hat, weil man zum Beispiel

gerade einen Schock hatte.

Die App kann man sich kostenlos

herunterladen.



Wenn man sich die App besorgt hat,

muss man sich erst einmal anmelden.

Bei der Anmeldung muss man die

eigene Nummer angeben.

Außerdem muss man die Standort-Bestimmung

für diese App erlauben.

So wird über die App gleich weitergegeben,

wo man sich befindet.

Das ist wichtig, damit die Rettung

im Notfall gleich weiß,

wo sie hin fahren muss.

Freiwillig kann man auch weitere Informationen

wie den Namen oder die Heimat-Adresse angeben.

Man kann auch angeben, ob man Allergien hat.

Wenn man die Rettung dann über die App ruft,

werden diese Daten gleich

an die Rettung weitergegeben.

Weitere Informationen gibt es unter:

www.rettungsapp.com