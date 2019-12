Neu in Wien: Die Rettung mit der Handy-App rufen

144, das ist die Notfallnummer der Rettung. Aber was, wenn man sie in einer Stresssituation vergisst? Oder nicht mehr sprechen kann?

Dafür gibt es in Wien jetzt eine Abhilfe, mit der Handy-App " Rettung". Sie ist direkt mit der Leitstelle verbunden und liefert beim Drücken eines "Notfall"-Buttons den Helfern den Ort des Notfalls. Außerdem zeigt sie ihnen vorher hinterlegte Informationen wie Name, Alter und Gesundheitsdaten wie Allergien an. Ein Rettungsteam kann auch dann geschickt werden, wenn die Erkrankten nicht mehr sprechen können.