In der EU gab es 2017 weniger Firmen-Pleiten

Im Jahr 2017 sind die Firmen-Pleiten im Westen von Europa auf

164 000 Fälle gesunken.

Dies ist der niedrigste Wert seit dem Jahr 2008.

Firmen-Pleite bedeutet,

dass eine Firma nicht mehr genug Geld hat,

um die Schulden zu bezahlen.

In den Niederlanden sind die Firmen-Pleiten

am stärksten zurückgegangen.

Aber auch in den früheren Krisen-Ländern

Portugal, Irland und Spanien

gab es im letzten Jahr weniger Firmen-Pleiten.

Auch in Österreich gab es 2017

weniger Firmen-Pleiten als in den Jahren davor.



Der Experte Helmut Rödl sagt,

dass in Europa viele Firmen mehr Geld einnehmen.

Dadurch gibt es weniger Firmen-Pleiten.

Vor allem Bau-Firmen hatten im letzten Jahr

wieder mehr Geld.

In Griechenland, Belgien und Schweden

sind die Firmen-Pleiten am stärksten gestiegen.

Auch in Großbritannien ist die Zahl der Firmen-Pleiten gestiegen.

Experten machen den Ausstieg von Großbritannien aus der

EU dafür verantwortlich.