Link zum Original-KURIER-Artikel

In Ägypten haben Forscher 30 sehr alte Särge gefunden.

Sie sind ungefähr 3000 Jahre alt.

Die Särge waren nur einen Meter unter der Erde vergraben

und in 2 Reihen aufgestapelt.

In den Särgen wurden wahrscheinlich Priester begraben.

Die Särge sind bunt bemalt.

Auf den Särgen sind Schlangen, Vögel

und Blüten aufgemalt.

Die Särge sind noch in einem guten Zustand.

Nächstes Jahr sollen die Särge im neu eröffneten

Großen Ägyptischen Museum zu sehen sein.