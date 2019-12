Im KURIER-Lernhaus sind alle Kinder Gewinner

Link zum Original-KURIER-Artikel



Seit 2011 gibt es das KURIER-Lernhaus

im 15. Bezirk in Wien.

Dort werden Schüler im Alter von 6-15 Jahren

kostenlos betreut.

Im KURIER-Lernhaus bekommen Kinder

Unterstützung beim Haus-Übung machen

und beim Lernen.

Das Angebot ist für Kinder, aus Familien mit

wenig Geld, die sich Nachhilfe sonst

nicht leisten könnten.



Im KURIER-Lernhaus wird aber nicht nur gelernt.

Die Kinder haben dort auch viel Spaß.

Es werden Spiele gespielt und es gibt

auch einen Bewegungs-Raum.

Manchmal werden auch

gemeinsame Ausflüge gemacht.

Durch eine Spende war es zum Beispiel möglich,

den Family Park in St. Margarethen zu besuchen.

Es gibt es 9 KURIER-Lernhäuser

an verschiedenen Orten in ganz Österreich.

Wer möchte, kann dem KURIER-Lernhaus Geld spenden.

Das Spendenkonto lautet:

Raiffeisenbank Int. IBAN: AT71 3100 0000 0099 9995