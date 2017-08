Link zum Original-KURIER-Artikel

Nordkorea hat mit den USA schon sehr lange Streit.

In den vergangenen Wochen war der Streit

zwischen Nordkorea und den USA

ein sehr großes Gesprächs-Thema.

Das Wesentliche ist dabei immer weiter

in den Hintergrund gerückt:

Die Hungersnot in Nordkorea.

Es hat seit Tagen nicht mehr geregnet,

deswegen sind die Pflanzen, wie zum Beispiel

Reis und Mais, vertrocknet.

Dadurch gibt es immer weniger zu essen.

Anfang der 1990er Jahre gab es

eine sehr große Hungersnot in Nordkorea.

Die Politik von Kim Jong-Un

und die schlimmste Trockenheit seit 16 Jahren

könnte wieder zu einer sehr großen Not von

Millionen Nordkoreanern führen.

Während der Herrscher von Nordkorea, Kim Jong-Un,

fast das ganze Geld für Waffen ausgibt,

verhungern die Einwohner.

Die Essens-Spenden aus dem Ausland

werden auch immer weniger.

Bis jetzt wurde vermutet, dass zumindest

das Militär sehr gut versorgt wird.

Doch ein Journalist aus Japan erzählt

der britischen Tageszeitung The Guardian

etwas ganz anderes.

Der Journalist heißt Jiro Ishimaru

und er sagt, dass Nordkorea sehr viele Soldaten hat,

die ernährt werden müssen.

Ishimaru hat von Soldaten erfahren,

dass viele nordkoreanische Soldaten

viel zu wenig zu essen bekommen

und gar nicht kämpfen könnten.

Die UNO hat Nordkorea 6,3 Millionen Euro versprochen,

aus Sorge vor einer weiteren Hungersnot.

Die UNO besteht aus 193 Mitgliedsländern und setzt sich

für die Menschenrechte und den Weltfrieden ein.