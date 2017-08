Hunde in Mumbai sind wegen Umwelt-Verschmutzung blau

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Indien in Mumbai haben die Behörden

eine Fabrik geschlossen.

Die Behörden verdächtigen die Fabrik, Abfall

und Farbstoffe in einen Fluss gekippt zu haben.

Der Fall wurde erst bekannt, nachdem 11 blau gefärbte

Hunde entdeckt wurden.

Die blauen Hunde schwimmen regelmäßig

in dem verschmutzten Fluss.

Der Tierschützer Arati Chauhan sagt, dass er sehr

schockiert war, als er die Hunde mit blauem Fell sah.

Sie haben eigentlich weißes Fell.

Er hat 5 Tiere mit blauem Fell herumlaufen gesehen

und hat danach die Umwelt-Behörde informiert.

Die Abfälle von dem Industrie-Gelände „Taloja Industries“

verschmutzen das Wasser.

Das schadet Menschen, aber auch Vögeln, Reptilien

und anderen Tieren.

Den Tierschützern ist es gelungen einen Hund einzufangen

und zumindest einen Teil der Farbe abzuwaschen.

Weitere Gesundheits-Schäden haben die Tiere nicht.

Laut einer Hilfs-Organisation gibt es in dem

Industrie-Gebiet „Taloja Industries“ 977 Fabriken.

Diese stellen chemische Produkte und Lebensmitteln her.