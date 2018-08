Helfer sammeln Müll an verschmutzten Stränden

Link zum Original-KURIER-Artikel

Für die Urlauber ist die Dominikanische Republik

ein beliebtes Ziel.

Viele Urlauber wissen aber nicht,

dass das Land ein großes Müll-Problem hat.

Der Strand Playa de Montesinos in Santo Domingo

war extrem von Müll bedeckt.

Santo Domingo ist die Hauptstadt

von der Dominikanischen Republik.



1000 Tonnen Müll wurden von den Umweltschützern,

Einsatzkräften und freiwilligen Helfern

vom Strand gesammelt.

Der Bürgermeister erklärte, dass am Strand

noch immer Müll eingesammelt wird.

Von einer Naturschutzorganisation

wurde ein Video ins Internet gestellt.

In dem Video sieht man

die verschmutzten Strände von Santo Domingo.

In den Videoaufnahmen hat man gesehen,

dass der Müll teilweise mit Baggern

aus dem Wasser geschaufelt wurde.

Manche Zuschauer waren schockiert.

Der Müll wurde von einem Sturm an die Küste gespült.

Um den Müll zu entfernen,

waren 500 Menschen im Einsatz.

Auch die Helfer waren schockiert

von dem vielen Müll.

Frau Chamorro von einer Naturschutzorganisation

erklärte, dass es für die Insel Santo Domingo nichts Neues ist.

Jedes Mal wenn es stark regnet

wird Müll angespült.