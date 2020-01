Fernseh-Koch-Shows können Kindern Lust auf gesundes Essen machen

Link zum Original-KURIER-Artikel



Eine Untersuchung hat gezeigt, dass das

richtige Fernsehprogramm

Kinder gesünder machen kann.

Experten untersuchten dafür Kinder

im Alter von 10 bis 12 Jahren.

Die Untersuchung fand in den Niederlanden statt.

Die Niederlande sind ein Land in der EU

und ein Nachbarland von Deutschland.



Die Wissenschaftler ließen die Kinder

eine Fernsehsendung mit gesundem Essen

anschauen und eine Sendung mit

ungesundem Essen.

Danach wurde den Kindern

etwas zu Essen angeboten.

Sie konnten wählen zwischen gesunden

und ungesunden Lebensmitteln.

Die Kinder, die die Koch-Show mit dem gesunden

Essen gesehen haben, nahmen sich doppelt so oft

gesundes Essen, wie Apfel oder Gurke.

Die Kinder, die die Koch-Show mit ungesunden

Lebensmitteln gesehen haben,

entschieden sich anders.

Sie nahmen sich mehr ungesunde Lebensmittel

wie Chips oder Soletti.



Ein Experte ist überzeugt, dass sich Kinder

mindestens 30 Minuten am Tag bewegen sollten.

Auch im Turnunterricht in der Schule sollten

sich Kinder ausreichend bewegen.

Er fordert auch, dass in der Schule das Fach

Ernährungs-Erziehung unterrichtet wird.

Auch wenn die Eltern den meisten Einfluss haben,

hat die Schule auch viel Einfluss darauf,

was Kinder essen, sagen Experten.