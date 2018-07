Großbritannien: Täter von Nervengift-Angriffen erkannt

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Großbritannien wurde vor Kurzem

ein Ehepaar mit dem Nervengift „Nowitschok“ vergiftet,

dabei ist eine Frau gestorben.

Ein Nervengift ist ein Wirkstoff, mit dem Menschen

betäubt oder getötet werden können,

je nachdem, wie viel davon verwendet wird.

„Nowitschok“ ist ein russisches Nervengift, dass durch

die Luft übertragen wird und in den meisten Fällen tödlich ist.

In der Nähe von Salisbury gab es bereits im März

einen ähnlichen Vorfall bei dem 2 Menschen vergiftet wurden.

Die britische Polizei hat die beiden Vorfälle untersucht.

Laut britischer Polizei, sind mehrere

Russen für die Angriffe verantwortlich.

Die Polizisten meinen, dass sie die Täter

von dem Angriff erkennen konnten.

Der russische Präsident Vladimir Putin wurde im März beschuldigt,

dass er den ersten Angriff im März persönlich befohlen hat.

Dieser Vorwurf sorgte für einen großen politischen Streit

zwischen Russland und Großbritannien.

Die Polizisten sind der Meinung,

dass die beiden Fälle irgendwie zusammenhängen.