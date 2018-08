Griechenland bekommt zum letzten Mal EU-Hilfsgeld

Link zum Original-KURIER-Artikel

Griechenland bekommt zum letzten Mal Hilfsgeld von der Europäischen Union.

Die EU zahlt Griechenland 15 Millionen Euro.

Am 6. August bestätigte das der Euro-Rettungsschirm, auch ESM genannt.

Der Euro-Rettungsschirm ist eine Gesellschaft,

die von den Ländern der Europäischen Union gegründet wurde.

Diese Gesellschaft leiht verschuldeten Ländern in der EU Geld.

Dafür müssen die Länder, die das Geld bekommen, sparsamer

mit ihrem Geld umgehen und sie dürfen nicht mehr so viele Schulden machen.

Die Europäische Union, auch EU genannt, sind 28 Länder in Europa,

die zusammenarbeiten und gemeinsame Gesetze beschließen.

Seit 2010 bekam Griechenland Geld von der EU.

Griechenland hatte zu dieser Zeit sehr viele Schulden.

Am 20. August endet das Hilfsprogramm der EU für Griechenland.

Griechenland hat mit der letzten Auszahlung nun Geld von ungefähr

24 Milliarden Euro zur Verfügung.

Mit diesem Geld könnte Griechenland ungefähr 22 Monate auskommen.