Gösser-Bier erfolgreich trotz Strafmaßnahmen von Russland

Die EU hat über Russland Sanktionen verhängt.

Sanktionen sind Strafmaßnahmen.

Das heißt, dass die EU Russland für etwas betraft,

indem sie mit Russland keine Geschäfte mehr abschließt.

daraufhin hat Russland auch Sanktionen

gegen die EU beschlossen.

Zum Beispiel dürfen keine Lebensmittel

aus der EU nach Russland verkauft werden.

Das ist aber auch ein großer Nachteil für die

Lebensmittel-Firmen in der EU.

Denn sie verdienen weniger Geld, wenn sie nichts mehr

nach Russland verkaufen dürfen.

Die Firma Gösser hat keinen Nachteil davon.

Gösser ist eine Firma aus Österreich, die Bier herstellt.

Es ist in Österreich die beliebteste Bier-Firma

und gehört zur Brau Union.

Die Brau Union ist eine Gemeinschaft aus

verschiedenen Bier-Herstellern.

Gösser stellt das Bier, das es in Russland verkauft,

in Russland her.

In Russland gibt es auch ein Werbeverbot für

alkoholische Getränke.

Das hat nichts mit den Sanktionen zu tun.

Das ist aber auch kein Nachteil für die Firma Gösser.

Denn sie ist in Russland schon sehr bekannt.

Außerdem plant Gösser, einen alkoholfreien Radler

in Russland zu verkaufen.

Ein Radler ist ein Mischgetränk aus Bier und Limonade.

Im Jahr 2016 hat die Brau Union

700 Millionen Euro eingenommen.

Das ist ein neuer Rekord.