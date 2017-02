Gewaltige Feuer in Australien

Link zum Original-Kurier-Artikel

In Australien gibt es durch sehr hohe Temperaturen

und starke Winde sehr viele Buschbrände.

Die Flammen haben viele Häuser zerstört

und Bauern haben ganze Vieh-Herden verloren.

Ein kleines Dorf ist fast vollständig niedergebrannt.

Am Wochenende haben Temperaturen von 45-48 Grad

dafür gesorgt, dass die Luft elektrisch aufgeladen war.

Dadurch hat es mehrere Gewitter gegeben.

Viele Blitze sind durch den Rauch gezuckt.

Seit 10. Februar versuchen 2500 Feuerwehrleute,

die Flammen zu löschen.

Die Feuerwehrleute hoffen darauf, dass die Temperaturen

bald sinken, um die Flammen zu löschen.

Die Wetternachrichten haben am 13. Februar bestätigt,

dass es in Australien schon bald kühler wird.

Das bleibt aber nur für kurze Zeit so.

Nach ein paar Tagen soll es dann wieder

so heiß werden wie vorher.

Die Feuerwehrleute haben damit nicht viel Zeit.

Am 13. Februar brannten bis zu 70 Feuer gleichzeitig.

26 davon sind noch nicht gelöscht.