Gefährliche Globuli?

Link zum Original-KURIER-Artikel

Experten in den USA warnen vor Globuli,

die bei Kleinkindern eingesetzt werden,

wenn sie Zähne bekommen und dabei Schmerzen haben.

USA ist eine Abkürzung für die Vereinigten Staaten von Amerika.

Es wird vermutet, dass 10 Kinder an den Globuli gestorben sind.

Globuli sind kleine Kugeln aus Zucker

und verschiedenen Wirkstoffen, die bei vielen Beschwerden

eingesetzt werden können.

Die Wirkstoffe dafür werden stark verdünnt,

bevor sie in die Kugeln gegeben werden.

Die Globuli, an denen die Kleinkinder gestorben sein sollen,

waren mit dem Wirkstoff Schwarze Tollkirsche vermischt.

Das ist eine Giftpflanze.

Der Wirkstoff wurde wahrscheinlich zu wenig zu wenig verdünnt,

so war der Wirkstoff wahrscheinlich zu stark.