Fußball: Österreich gewinnt gegen Israel mit 3:1

Die Fußball-Europameisterschaft findet im Jahr 2020 statt.

Die Europameisterschaft wird mit EM abgekürzt.

Zurzeit finden die Qualifikations-Spiele für die Fußball-EM statt.

Bei den Qualifikations-Spielen entscheidet sich,

welche Länder an der EM teilnehmen dürfen.

Österreich spielte am 10. Oktober gegen Israel.

Das Match fand im Ernst-Happel-Stadion in Wien statt.

Österreich gewann 3:1 gegen Israel.

Der österreichische Fußball-Spieler

David Alaba fehlte aufgrund einer Verletzung und

wurde durch Konrad Laimer ersetzt.

Österreich holte 3 Punkte und ist somit Zweiter in der

Qualifikationsgruppe G.

Nur die ersten beiden Länder in einer Gruppe können

an der Fußball-EM teilnehmen.

Österreich spielt das nächste Mal am 13. Oktober

gegen Slowenien.