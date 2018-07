Frau kam ins Leichenhaus, obwohl sie noch lebte

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Südafrika wurde eine Frau

nach einem Verkehrs-Unfall für tot erklärt.

Sie wurde ins Leichenhaus gebracht,

weil man dachte, sie ist tot.

Erst später bemerkte man, dass die Frau noch lebt.

Die Frau hat noch geatmet.

Den Mitarbeitern der Rettung ist das erst aufgefallen

als sie die Frau in den Kühlraum legen wollten.

Dann wurde die Frau ins Krankenhaus gebracht.

Dort wurde sie dann behandelt.

"Das Team ist am Boden zerstört".

"Unsere Arbeit besteht nicht darin, die Lebenden

für tot zu erklären, sondern darin, Menschen am Leben zu halten",

sagte der Leiter des Rettungs-Teams Gerrit Bradnick.

Es wurde eine Untersuchung eingeleitet,

um herauszufinden, wie so etwas passieren konnte.