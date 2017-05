Frankreich hat einen neuen Präsidenten

Link zum Original-Kurier-Artikel

In Frankreich wurde am 8. Mai ein neuer Präsident gewählt.

Sein Name ist Emmanuel Macron.

Nach seinem Wahlsieg zum Präsidenten haben ihm viele

andere Staatschefs aus anderen Ländern gratuliert.

Darunter auch der amerikanische Präsident

und die deutsche Bundes-Kanzlerin Angela Merkel.

Viele Menschen in Frankreich haben angefangen

zu feiern, als sie erfuhren, dass Macron Präsident wird.

Sie sind froh, dass nicht Macrons Gegen-Kandidatin

Marie Le Penn gewählt wurde.

Macron hat mit einer Mehrheit von 66, 1 Prozent gewonnen.

Le Penn ist dafür bekannt, dass sie will, dass Frankreich

aus der EU austritt.

Die EU ist die europäische Union, sie ist ein

Zusammenschluss von 28 Mitglieds-Ländern.

Es haben aber auch einige Menschen

gegen Macron demonstriert.

Bei einer Demonstration versammeln sich Menschen,

um zu zeigen, dass sie für oder gegen etwas sind.

Einige Menschen sind sich nicht sicher, ob Macron

ein guter Präsident sein wird.

Das liegt auch daran, dass Macron einige Gesetze

in Frankreich verändern möchte.