Frankreich gewinnt gegen Kroatien und ist Fußball-Weltmeister

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 14. Juni hat in Russland die Fußball-Weltmeisterschaft begonnen.

Ein Monat später, am 15. Juli, fand das Finale statt.

Gespielt wurde im „Luschniki-Stadion“ in Moskau.

Das Spiel begann um 17:00 Uhr.

Die französische National-Mannschaft besiegte Kroatien mit 4:2.

Für Frankreich ist dieser Sieg deswegen besonders,

weil Frankreich zuletzt 1998 die Fußball-WM gewonnen hat.

Der Trainer von der französischen Nationalmannschaft,

Didier Deschamps, war 1998 selbst Spieler

in der französischen National-Mannschaft.

Es gab einige Überraschungen bei den Spielen.

Deutschland hat zum Beispiel nur eines von 3 Spielen gewonnen,

obwohl sie 2014 Weltmeister wurden.

Russland kam weiter als im Vorhinein erwartet.

Sie haben 3 Spiele von 5 gewonnen.

Kroatien überraschte aber am meisten.

Die Mannschaft hat 6 von 7 Spielen gewonnen.

Im Finale gegen Frankreich hat Kroatien dann verloren.

Die kroatische Mannschaft schaffte es auf den 2. Platz.

Belgien gewann am 14. Juli gegen England 2:0 und

ist somit auf dem 3. Platz bei der WM.