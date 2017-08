Flüchtlinge eröffnen neues Restaurant

Link zum Original-KURIER-Artikel

Vor 5 Jahren eröffnete das erste afghanische Restaurant in Wien.

Jetzt hat eine Flüchtlings-Familie im 3. Bezirk von Wien

ein weiteres Restaurant mit afghanischer Küche eröffnet.

Die Zeitung KURIER hat mit der jüngeren Tochter

Aliya ein Gespräch geführt.

Als ihre ältere Schwester Soraya die Erlaubnis

bekommen hat, das Restaurant zu

eröffnen, wollten sie alle ein Restaurant eröffnen.

Als ihre Geschwister und sie klein waren, sind sie

von Afghanistan nach Pakistan geflohen.

Ihr Vater wollte, dass auch die Mädchen in

die Schule gehen.

In Afghanistan durften sie nicht in die Schule gehen.

In Pakistan war ihr Vater Direktor einer kleinen

Schule für Kinder und Erwachsene.

Dort konnten ihre Schwester und sie lernen und unterrichten.

Aliya war 12 Jahre alt und hat Persisch unterrichtet.

Ihre Schwester unterrichtete Englisch.

Es war hart aber so konnten sie den Schülern Lesen

und Schreiben beibringen.

Doch dann wurde es in Pakistan zu gefährlich und

sie flohen weiter nach Österreich.

Ihre Schwester und sie besuchen nach der Arbeit im

Restaurant eine Abendschule.

Aliyas Großvater hat in Afghanistan ein Restaurant geführt.

Dort hat auch ihre Mutter kochen gelernt.

Ihre Mutter, ihr Bruder und sie stehen in der Küche

während die anderen Geschwister servieren.

Die afghanische Küche ist ein bisschen scharf und

es werden viele Kräuter und Gewürze verwendet.

In Afghanistan essen die Menschen viel

Lammfleisch aber es gibt auch vegetarische Speisen.

Ein traditionales Gericht aus Afghanistan ist ein

spezielles Reisgericht, das in verschiedenen

Varianten zubereitet wird.

Es gibt das Gericht mit Lammfleisch, Fisch oder

mit einem speziellen Gemüse aus Afghanistan.

Sehr bekannt sind auch Teigtaschen,

entweder mit Rindfleisch oder mit Spinat gefüllt.

Nach dem Essen trinkt man in Afghanistan

Schwarztee mit Milch.

Das Gemüse und ihre Kräuter für ihre Speisen

bauen sie in 2 kleinen Gärten in Stadlau an.

Adresse:

Asman

Schlachthaus-Gasse 33

1030 Wien