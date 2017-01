Fast 600.000 Unterschriften gegen Freihandels-Abkommen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Bis gestern, 30. Jänner 2017 wurden Unterschriften

gegen die Freihandels-Abkommen CETA und TTIP gesammelt.

CETA ist das Freihandels-Abkommen von der EU mit Kanada.

TTIP ist das Freihandels-Abkommen von der EU mit den USA.

Die EU ist ein Bündnis zwischen 28 Mitglieds-Ländern,

EU bedeutet „Europäische Union“.

Österreich ist auch ein Mitgliedsland in der EU.

Ein Freihandels-Abkommen ist ein Vertrag, der den Handel

zwischen den Ländern regelt, die ihn unterschreiben.

Die Länder versichern damit, dem Handelspartner

keine Schwierigkeiten beim Handel mit verschiedenen Dingen zu machen.

Sehr viele Menschen in Österreich sind gegen diese Abkommen,

weil sie fürchten, dass sich damit die Bedingungen

in den EU-Ländern verschlechtern würden.

Sie fürchten:

- Probleme mit der Lebensmittelsicherheit

- Probleme für die österreichische Landwirtschaft

- Probleme für unsere Gesetze zum Umweltschutz

- Probleme für unsere Demokratie



Für ein Volksbegehren haben Menschen in Österreich

Unterschriften gegen die Freihandels-Abkommen gesammelt.

100.000 Unterschriften sind nötig, damit sich der Nationalrat damit befasst.

562.552 Unterschriften wurden gesammelt.

Am 15. Februar wird in einem Treffen im EU-Parlament

über die Freihandels-Abkommen abgestimmt.

Der Ministerpräsident von Kanada

wird zu der Abstimmung in Straßburg erwartet.

Nach der Zustimmung vom Europa-Parlament

würden CETA und TTIP im März oder April in Kraft treten.

Dafür brauchen sie die Zustimmung aller Parlamente in der EU.