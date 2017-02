Es gibt immer weniger Lehrer

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit Beginn vom Schuljahr im September 2016

haben sehr viele Lehrer aufgehört zu arbeiten,

weil sie in den Ruhestand gegangen sind.

Jetzt gibt es zu wenig Lehrer.

Zweisprachige Schulen in Burgenland

sind besonders betroffen davon.

Um viele neue Lehrer zu finden, gibt es am 1. März

einen Tag der offenen Tür in der Pädagogischen Hochschule.

Der Tag der offenen Tür steht

unter dem Motto: „Traumberuf Lehrer im Realitäts-Check“.

Ob Traumberuf oder nicht, auf jeden Fall

werden wieder Lehrer gesucht.

Der Chef der Pflichtschul-Lehrer Gewerkschaft im Burgenland,

Hans Farkas sagt, dass es in den nächsten Jahren

zu wenig Lehrer geben wird.

Sehr viele Lehrer gehen nämlich bald in den Ruhestand.

So viele muss man erst einmal ersetzen.

Landes-Schulratspräsident, Heinz Josef Zitz,

beurteilt die Lage etwas genauer.

Heinz Josef Zitz sagt, dass man in Neuen Mittelschulen

ab Herbst 2018 jedes Jahr 60 neue Lehrer braucht.

Verschlechtert wird die Lage auch durch die

Verlängerung der Ausbildung für Pflichtschul-Lehrer.

Die Pädagogische Hochschule in Eisenstadt hat schon im Jahr 2015

die Ausbildung von 3 auf 4 Jahre verlängert.

Zurzeit helfen Kollegen aus, die mit der Ausbildung noch nicht fertig sind.

