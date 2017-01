Erwin Pröll tritt als Landes-Hauptmann zurück

Link zum Original-KURIER-Artikel

Erwin Pröll war seit 25 Jahren der Landes-Hauptmann von Niederösterreich.

Heute gab er seinen Rücktritt bekannt.

Die ehemalige Innen-Ministerin, Johanna Mikl-Leitner

hat gute Chancen, seine Nachfolgerin zu werden.

Erwin Pröll sagte: „Man muss wissen, wann es Zeit ist, zu gehen“.

Am 17.1 gab der 70-jährige Erwin Pröll bekannt,

dass er bei der nächsten Landtags-Wahl nicht mehr teilnehmen will.

Er wird im Frühjahr 2017 zurücktreten.

Pröll war seit dem Jahr 1992

der Landes-Hauptmann von Niederösterreich.

Pröll sagte: „Politisch handeln heißt, zum richtigen Zeitpunkt

den richtigen Schritt zu setzen.

Das werde ich auch tun.

Ich werde an Landesparteitag nicht mehr

als Parteiobmann zur Verfügung stehen.

In der Folge werde ich auch nach 25 Jahren als Landeshauptmann von Niederösterreich abtreten“.

Viele haben Pröll in den letzten Wochen und Monaten

dazu ermutigt, zu bleiben.

Was die Wenigsten wussten, ist, dass Pröll sich schon länger

mit seinem Rücktritt aus der Politik beschäftigt hat.

Während der Zeit von Pröll als Landes-Hauptmann hatten die anderen Parteien in Niederösterreich schlechte Chancen.

Im Jahr 2013 schaffte es Pröll, 300.000 Stimmen zu bekommen.

Die politischen Gegner von Erwin Pröll

sehen jetzt ihre große Chance.