Eritrea und Äthiopien einigen sich auf Friedens-Vertrag

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 9. Juli unterzeichneten der äthiopische Regierungschef

Abiy Ahmed und der Präsident von Eritrea

Issaias Afwerki einen Friedens-Vertrag.

Sie haben sich in Asmara, in der Hauptstadt von Eritrea, getroffen.

Die Staatsoberhäupter unterzeichneten auch einen Freundschafts-Vertrag.

Es wurden auch die diplomatischen Beziehungen zwischen den

beiden Ländern wieder aufgenommen.

Das heißt, dass die beiden Länder durch Absprachen

über Themen wie das Sichern von Frieden, Kultur, Wirtschaft

und Handel, zusammenarbeiten.

Der Grund für diesen Friedens-Vertrag ist, dass 20 Jahre

zwischen den afrikanischen Ländern Eritrea und Äthiopien

der Kriegs-Zustand herrschte.

Der Auslöser für den Krieg war ein Streit, um die Grenze

zwischen Eritrea und Äthiopien.

Der Krieg begann im Jahr 1998 und wurde erst im Jahr 2018

durch den Friedens-Vertrag beendet.

In diesem Krieg gab es sehr viele Tote.

Über 1 Million Menschen mussten flüchten.

Bis zum Jahr 1993 gehörte Eritrea zu Äthiopien.

1993 wurde Eritrea ein unabhängiges Land.

Im Jahr 2000 gab es einen Vertrag, der den Krieg beenden sollte.

Aber dieser Vertrag wurde nie ganz umgesetzt.

Es gab dadurch immer wieder Streit zwischen den beiden Ländern.