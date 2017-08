Elefant tötete 15 Menschen - jetzt wird er gejagt

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Indien hat ein wilder Elefant 15 Menschen getötet.

Der Elefant dringt seit Monaten in die

Dörfer von Menschen ein und trampelt die Bewohner nieder.

Dabei hat der Elefant 4 Menschen im Bundesstaat „Bihar“

getötet und 11 weitere Menschen im Bundesstaat „Jharkhand“.

Der oberste Wildschützer im Bundesstaat Jharkhand

„L. R. Singh“ sagt, dass sie sich noch beraten,

was sie tun sollen.

Eine Lösung könnte sein, das Tier zu erschießen.

Singh sagt auch, dass die meisten Opfer in den

Berg-Dörfern von Jharkhand lebten und

zu den ärmsten Ureinwohnern gehören.

Sie leben nun in ständiger Angst vor dem Elefanten.

Die Behörden glauben, dass der Elefant sich von seiner

Elefanten-Herde entfernt hat und nicht mehr zurück findet.

Jetzt sucht er wahrscheinlich in Dörfern nach Futter.

Singh sagt, dass in Jharkhand jedes Jahr 60 Menschen

von Elefanten getötet werden.

Er sagt auch, dass solche tödlichen Begegnungen

mit Elefanten in letzter Zeit zunehmen.

Singh sagt, das liegt daran, dass den Tieren immer mehr

Wälder und Lebensraum weggenommen wird.

Ihr Lebensraum wird zu Wohngebieten

oder zu Fabriken umgestaltet.