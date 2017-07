Elefant aus dem Meer gerettet

Link zum Orignal-Kurier-Artikel

Vor Sri Lanka haben Soldaten einen Elefanten aus dem Meer

vor dem Ertrinken gerettet.

Der Elefant wurde wahrscheinlich von der Strömung

ins offene Meer getrieben, als er gerade durch

ein kleines Gewässer geschwommen ist.

Taucher haben Seile an dem Elefanten angebracht.

Danach wurde das Tier vorsichtig zurück

an Land gezogen.

Auf der Internetseite vom Militär in Sri Lanka sind Bilder

zu sehen, wie der Elefant versucht, seinen Rüssel über Wasser

zu halten, während ein Militär-Schiff näher kommt.

Nach der Rettung wurde der Elefant wieder freigelassen.