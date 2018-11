Ein Mann aus Niederösterreich hat 14,9 Millionen Euro gewonnen

Limk zum Oringinal-KURIER-Artikel

Am 21. November, kurz vor 19 Uhr,

wurden die Gewinner Zahlen vom

Siebenfach-Jackpot bekannt gegeben.

Siebenfach-Jackpot heißt,

dass bei 6 Lotto-Ziehungen hintereinander,

niemand auf die 6 richtigen Zahlen getippt hat.

Der Gewinn war also 7 Mal so hoch

wie normalerweise.

Nur auf einem einzigen Lotto-Schein

standen die 6 richtigen Zahlen.

Ein Lotto-Spieler aus Niederösterreich

hat als einziger auf die 6 richtigen Zahlen getippt

und hat somit 14,9 Millionen Euro gewonnen.

Sein Einsatz waren 10 Euro.

So viel hat der Lotto-Schein gekostet,

mit dem er gewonnen hat.

Insgesamt wurden in Österreich

20 Millionen Tipps abgegeben.

Das ist ein Rekordgewinn

Es ist nämlich der höchste Lottogewinn,

der jemals in Österreich gewonnen wurde.

Der bisherige Rekordgewinn waren 12 Millionen Euro.