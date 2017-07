Easyjet kommt nach Wien

Link zum Original-Kurier-Artikel

Die Flug-Gesellschaft Easyjet kommt aus Groß-Britannien

und hat sich nach einem neuen Standort in der EU umgesehen.

Die EU ist die europäische Union, sie ist ein

Zusammenschluss von 28 Mitglieds-Ländern.

Weil Groß-Britannien aus der EU aussteigt,

suchte Easyjet nach einem neuen EU-Standort,

damit die Flugzeuge auch weiter überall in Europa

starten und landen dürfen.

Der neue Standort für Easyjet wird der Wiener Flughafen.

Österreich hat sich damit gegen

26 andere Mitbewerber durchgesetzt.

Easyjet wird sein EU-Unternehmen mit 4000 Mitarbeitern

und etwa 110 Flugzeugen in Zukunft von Wien aus steuern.

Das ist sehr gut für die Wirtschaft in Österreich

und schafft neue Jobs.

Die nötigen Dokumente und Genehmigungen wurden

heute Vormittag mit einem Festakt am Wiener Flughafen übergeben.

Verkehrs-Minister Jörg Leichtfried sagte,

dass das ein großer Tag für Österreich ist.