Diese Spieler wurden vom Flüchtling zum Star

Wie wird man vom Flüchtling zum Welt-Fußballer?

Manche Menschen würden meinen, dass das unmöglich ist.

Einige Spieler haben das Gegenteil bewiesen.

Viele Profi-Fußballspieler haben

Flucht-Erfahrungen in ihrer Kindheit gemacht.

Luca Modric

Luca Modric begann Fußball zu spielen,

während in seiner Heimat Kroatien gerade Krieg war.

Heutzutage halten ihn viele

für den besten Mittelfeldspieler der Welt.

Victor Moses

Als er 11 Jahre alt war, musste Victor Moses

aus seinem Heimatland Nigeria flüchten.

Aufgewachsen ist er in England und spielt

seit vielen Jahren für eine englische Mannschaft Fußball.

Im Jahr 2012 wechselte er dann zum FC Chelsea

und bei der Weltmeisterschaft dieses Jahr,

spielte er für sein Heimatland Nigeria.

Viele Fußballspieler aus verschiedenen Ländern

haben als Kinder ähnliches erlebt.

Er ist durch seine Erfahrungen stärker geworden.

„Am Anfang war es hart,

weil ich plötzlich in eine andere Kultur geworfen wurde

und als kleiner Junge neue Freunde finden musste“,

sagte der heute 27-Jährige.

Er wuchs bei Pflegeeltern in London auf,

nachdem sein Vater und seine Mutter

bei religiösen Auseinandersetzungen

in seiner Heimat getötet wurden.

Daniel Arzani

Daniel Arzani musste mit seinen Eltern

aus dem Iran fliehen, als er ein Kind war.

Später, als er 19 Jahre alt war, hat er in Australien

mit dem Fußball spielen angefangen.

Mit 19 Jahren war er damals der jüngste Spieler.

Er sagte, dass er jetzt für Australien spielt,

ist eine große Ehre für ihn.

Spielen für das Heimatland

Einige Fußballspieler, die aus ihren Heimatländern

woanders hin geflohen sind, spielen jetzt wieder

für eine Mannschaft aus ihrem Heimatland.

In gewisser Weise spielen auch die Spieler,

die nicht für das Land spielen,

in dem sie geboren wurden, für ihr neues Heimatland.

Sie wurden zwar nicht in diesen Ländern geboren,

sind aber großteils dort aufgewachsen und leben dort.

Spielen für das selbst gewählte Heimatland

Die meisten Fußballspieler, die aus ihrem Heimatland

flüchten mussten, haben sich allerdings dazu entschieden,

für ein anderes Land zu spielen.

Pione Sisto wurde zum Beispiel in Uganda geboren.

Seine Eltern sind mit ihm nach Dänemark geflohen,

als er 2 Monate alt war.

Seit dem Jahr 2014 ist er Staatsbürger von Dänemark.

Kurz darauf hat er begonnen,

in der U-21-Liga Fußball zu spielen.

U-21 steht für unter 21 Jahre.

Die Spieler der U-21-Liga dürfen nicht älter als 20 Jahre alt sein.

Viele Fußballspieler, die für die Schweiz spielen

kommen ursprünglich aus anderen Ländern.

2 davon sind Shaqiri und Xhaka.

Sie kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien.

Bei der Fußball-Mannschaft von Marokko sind

nur 6 Spieler von 23 Spielern in Marokko geboren.

Die meisten Spieler mit Flüchtlings-Hintergrund

spielen im kroatischen WM-Team.

Viele der heutigen Profis mussten ihre Heimat

als Kinder wegen der Balkan-Kriege verlassen.

Der Star-Fußballer bei Real-Madrid

Luca Modric, lebte lange Zeit in Wohnheimen.

Vedran Corluka, der ebenfalls bei Real-Madrid spielt,

musste auch als Kind seine Heimat verlassen.

Er hat wie Dejan Lovren vom FC Liverpool,

als Kind viele Jahre in Deutschland verbracht.

Lovren sagte, dass es sehr hart war und er kämpfen musste

und sein Leben lang immer kämpfen müssen wird.

Er sagte auch,

dass die Leute erst beim Fußball angefangen haben,

ihn als Person zu respektieren.