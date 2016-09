Diebe kochten zuerst Nudeln und Braterdäpfel

Link zum Original-KURIER-Artikel

In der Zeit zwischen Sonntag und Mittwoch wurde

im brandenburgischen Neuruppin

in ein Haus eingebrochen.

Nachdem die Einbrecher zuerst Nudeln und Braterdäpfel

gekocht haben,

nahmen sie dann einen Laptop mit.

Am Donnerstag nachdem die Kriminalpolizei das Haus

nach Spuren untersucht hat,

wurde in dieses Haus nochmal eingebrochen.

Diesmal fehlte ein Fernseher der bei der Untersuchung noch da war.