Die Wald-Brände in Australien gehen weiter

Seit Oktober 2019 gibt es in Australien schwere Brände.

Besonders schlimm sind die Brände in den

Bundesstaaten New South Wales und Victoria.

Durch die Brände entsteht viel Rauch.

Dadurch ist die Luft Rund um diese

Gebiete stark verschmutzt.

Seit dem Beginn der Brände sind mindestens

24 Menschen gestorben.

Millionen Tiere, die in den Wäldern lebten,

sind ebenfalls gestorben.

Laut Schätzungen von Wissenschaftlern starben

allein im Bundesstaat New South Wales

hunderte Millionen von Tieren.

Es sind bereits riesige Flächen verbrannt.

Die australischen Regierung möchte betroffene

Personen mit Hilfs-Geldern unterstützen.

Menschen die zum Beispiel ihr Haus

oder ihre Landwirtchaft verloren haben,

sollen so unterstützt werden.



Für alle die spenden möchten:

Auf der Internetseite Facebook

gibt es ein Spenden-Profil.

Hier der Link:

https://www.facebook.com/donate/1010958179269977/