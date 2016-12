Die besten Sportler des Jahres

Link zum Original-KURIER-Artikel

Andy Murray ist Tennisspieler

und wurde zum 3. Mal zum Sportler des Jahres

in Großbritannien gewählt.

Die Zuschauer vom Fernsehersender BBC konnten abstimmen.

Der Tennisspieler Andy Murray gewann

bei der Abstimmung vor Alistair Brownlee

und Nick Skelton.

Als Mannschaft des Jahres in Großbritannien

wurde Fußball-Meister Leicester City ausgezeichnet,

mit dem Österreicher Christian Fuchs.

In den USA wählte die Sport-Zeitschrift

„sports Illustrated“ den Sportler des Jahres.

Diese Ehrung gilt als eine

sehr wichtige Auszeichnung im Sport.

Es konnten auch Menschen gewählt werden,

die nicht aus Amerika kommen.

Ausgezeichnet wurde heuer zum 2. Mal

der Basketball-Spieler LeBron James.

Sein Heimatverein Cleveland Cavaliers

gewann durch ihn die 1. NBA-Meisterschaft.

Die NBA ist die Basketball-Profiliga in Nordamerika.

James ist bereits zum 26. Mal auf der Titelseite

von der Sport-Zeitschrift „sports Illustrated“

So oft haben es nur Michael Jordan und Muhammad Ali geschafft.

In Deutschland haben 3000 Journalisten

die Sportler des Jahres gewählt.

Ausgewählt wurden:

Tennisspielerin Angelique Kerber und Turner Fabian Hambüchen.

Kerber gewann heuer in Australien

bei dem Wettbewerb „US-Open“

Hambücher holte sich bei den Olympischen-Spielen

in Rio de Janeiro eine Gold Medaille.

In der Schweiz wurde Radfahrer Fabian Cancellara

zum 2. Mal ausgezeichnet und die Skifahrerin Lara Gut zum 1. Mal.

In Österreich wurden von den Sport-Journalisten

bereits im Oktober die Skifahrer Marcel Hirscher

und Eva-Maria Brem ausgezeichnet.