Die beliebtesten Weihnachtsmärkte in Wien – Teil 1

Im November haben viele Weihnachtsmärkte

in Wien und weltweit eröffnet.

Wien hat viele beliebte Weihnachtsmärkte,

wie zum Beispiel beim Rathausplatz und Museumsquartier.

Hier sind weitere beliebte Weihnachtsmärkte:

Weihnachtsmarkt – Spittelberg

Der Weihnachtsmarkt am Spittelberg im 7. Bezirk

bietet unterschiedliche Kunstwerke

von verschiedenen Orten auf der Welt.

Es gibt zum Beispiel Kunstwerke aus

Bethlehem und Spanien.

Mehr Informationen findet man auf der Internetseite:

https://spittelberg.at/de/weihnachtsmarkt/programm/

Weihnachtsmarkt – Stephansplatz

Am Stephansplatz im 1. Bezirk gibt es ungefähr

40 Weihnachtsmarkt-Stände, rund um den Stephansdom.

Bei den Ständen werden vor allem Produkte verkauft,

die in Österreich hergestellt oder bearbeitet wurden.

Mehr Informationen findet man auf der Internetseite:

https://www.weihnachtsmarkt.at/stephansplatz/information/

Weihnachtsmarkt – Freyung

Beim Weihnachtsmarkt auf der Freyung im 1. Bezirk

kann man die längste Weihnachtskrippe in Österreich anschauen.

Eine Weihnachtskrippe zeigt die Geburt

von Jesus Christus mit Figuren.

Bei dem Weihnachtsmarkt werden auch Produkte

aus natürlichen Materialien verkauft.

Mehr Informationen findet man auf der Internetseite:

http://weihnachten.altwiener-markt.at/

Weihnachtsmarkt – Maria-Theresien-Platz

Der Weihnachtsmarkt am Maria-Theresien-Platz

im 1. Bezirk bietet traditionelles Kunsthandwerk.

Traditionell bedeutet, dass etwas so gemacht wird,

wie es in der Vergangenheit gemacht wurde.

Beim Weihnachtsmarkt werden auch

österreichische Musikgruppen auftreten und es wird gesungen.

Mehr Informationen findet man auf der Internetseite:

https://www.weihnachtsmarkt.at/maria-theresien-platz/der-markt/information/