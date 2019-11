Wiens beliebteste Christkindlmärkte

Wiener Weihnachtstraum am Rathausplatz

Er ist der bekannteste Adventmarkt Wiens und wird vor allem von Touristen gerne besucht: der Christkindlmarkt am Rathausplatz. An 152 Ständen gibt es Angebote von Handwerkskunst über Gebrauchsgegenstände und weihnachtlicher Dekoration bis hin zu Speis und Trank. Auf Christkindls Bühne, direkt unter dem Baum, kann man Chören und Turmbläsern lauschen. In Christkindls Backstube in der Volkshalle des Rathauses können die Kinder Kekse backen. Im Rathauspark mit den stimmungsvoll geschmückten Bäumen - darunter dem berühmten Herzerlbaum - gibt für die kleinen Besucher ein Riesenrad, ein Ringelspiel oder den Rentierzug. Am Freitag startet in einem Teil des Rathausparks auch der "Kleine Eistraum", die abgespeckte Version des Eislaufklassikers. Details: 15. November bis 26. Dezember 2019, www.wienerweihnachtstraum.at

Altes AKH

Das Weihnachtsdorf im Alten AKH genießt junges Ambiente. Die Marktstände liegen an kleinen Wegen im Uni Campus, Punsch wird zentral um das Salettl ausgeschenkt und in den Gebäuden des alten AKHs laden Lokale zum weiteren Verweilen ein. Details: 15.November – 23. Dezember 2019, www.weihnachtsmarkt.at