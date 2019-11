Bezauberndes Lettland: Hier winkt überall das Glück

In Riga selbst spürt man an jeder Ecke die Vergangenheit. Mehr als achthundert wunderschöne Jugendstilbauten prägen das Stadtbild. Man kann aber auch einen Abstecher ins Mittelalter machen, denn die historischen Gässchen (ent)führen in eine andere Zeit. Alte Kaufmannshäuser erinnern daran, dass Riga bedeutende Handelsstadt war.

Hinter der St. Petri-Kirche findet man übrigens die Bremer Stadtmusikanten, ein Geschenk von Bremen. Das Rubbeln der Nasen der Tiere soll Glück bringen.

Heißer Tipp, vor allem bei den doch recht frischen Temperaturen: Unbedingt einen Schwarzen Balsam (lettischer Likör aus vierundzwanzig Zutaten wie Kräuter, Beeren und Blüten) mit heißem Ribiselsaft trinken! Wärmt nicht nur, sondern hat angeblich eine wohltuende medizinische Wirkung.