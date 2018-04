Link zum Original-KURIER-Artikel

Bei den Österreichern werden

Kreuzfahrten immer beliebter.

Eine Kreuzfahrt ist eine Urlaubsreise

auf einem Kreuzfahrt-Schiff.

Letztes Jahr haben 134 700 Österreicher

bei Kreuzfahrten teilgenommen.

Die Zahl der Kreuzfahrer steigt.

Eine Kreuzfahrt-Expertin klärt über

die 8 Irrtümer über Kreuzfahrten auf.

Irrtum 1: „Kreuzfahrten sind teuer“

Es gibt neben teuren Luxus-Schiffen

auch günstigere Angebote.

Obwohl diese nicht so teuer sind,

bieten sie tolle Urlaubs-Möglichkeiten am Schiff an.

Oft werden Programm-Pakete angeboten,

bei denen zum Beispiel die Getränke schon dabei sind.

Irrtum 2: „Kreuzfahrten sind vor allem für alte

Menschen geeinigt“

Heute ist an Bord von einem Kreuzfahrt-Schiff

für jeden ein Angebot dabei.

Kinder können in einem Club mitmachen.

Es gibt außerdem Fitness, Vorträge,

Einkauf-Möglichkeiten und Abend-Programme.

Damit sind Kreuzfahrten für ältere und jüngere geeignet.

Irrtum 3: „Kreuzfahrten machen dick.“

Am Schiff gibt es nicht nur Restaurants und Buffets.

Es gibt auch spezielle Kreuzfahrten

zum Thema Gesundheit.

Dort leiten Gesundheits-Experten an Bord

Seminare über eine gesunde Lebensweise.

Für Spezialthemen werden Experten

auf das Schiff eingeladen.

Irrtum 4: „Jede Schiffsreise ist gleich.“

Vor einer Kreuzfahrt sollte man sich gut informieren.

Die Auswahl an Kreuzfahrt-Schiffen ist groß.

Es gibt Abenteuer-Schiffe oder Luxusschiffe,

sowie Partyschiffe und Familienschiffe.

Es gibt auch Kreuzfahrten mit einem bestimmten Thema.

Irrtum 5: „Kreuzfahrer brauchen viel Zeit.“

Kurze Kreuzfahrten für nur wenige Tage

werden immer beliebter.

Anfänger können mit einer kleinen

Schnupper-Seereise beginnen.

Da lernt man den ganzen Ablauf

und das Essen an Bord kennen.

Kurzreisen werden gerne auch mit Stadt-Aufenthalten

oder einem Badeaufenthalt verbunden.

Irrtum 6: „Schiffsreisen führen hauptsächlich

zu Städten.“

Neben der klassischen Mittelmeer-Kreuzfahrt

kann man auch in kühlere Gebiete fahren.

Beliebt sind zum Beispiel Kanada,

Alaska und in die Antarktis.

Man kann dort Pinguine beobachten oder Eis angeln.

Die Programme an Land sind genauso vielfältig,

wie die Ausstattung der Schiffe.

Irrtum 7: „Die Kabinen-Kategorie ist egal-ich bin

nur zum Schlafen dort.“

Wer die Freiheits-Gefühle auf hoher See genießen möchte,

sollte eine Kabine mit einem Balkon buchen.

Einen Kaffee am Balkon mit Meeresluft genießen

ist ein unvergessliches Gefühl.

Es hat einen guten Grund, warum auf größeren,

modernen Schiffen fast alle Kabinen außen liegen

und einen Balkon haben.

Irrtum 8: „Kreuzfahrten buche ich am besten im

Internet.“

Viele teure Kabinen sind schnell ausgebucht,

vor allem Kabinen mit mehreren Betten für Familien.

Es lohnt sich daher, möglichst früh zu buchen.

Kreuzfahrt-Experten empfehlen,

sich von den Experten im Reisebüro beraten zu lassen.