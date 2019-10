Der Tiergarten Schönbrunn bekommt einen neuen Direktor

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 30. Oktober wurde bekannt gegeben,

wer der neue Direktor

vom Tiergarten Schönbrunn wird.

Seit dem Jahr 2007 war Dagmar Schratter

die Direktorin vom Tiergarten Schönbrunn.

Sie geht Ende vom Jahr 2019 in Pension.



Der Biologe Stephan Hering-Hagenbeck wird

ab dem 1. Jänner 2020 der neue

Direktor vom Tiergarten Schönbrunn.

Ein Biologe erforscht das Leben von Menschen,

Tieren und Pflanzen.

Stephan Hering-Hagenbeck wurde im Jahr 1967

in der deutschen Stadt Frankfurt am Main geboren.

Hering-Hagenbeck studierte Biologie in der

deutschen Hauptstadt Berlin und

in der französischen Hauptstadt Paris.

Zuletzt war Stephan Hering-Hagenbeck Direktor

vom Tiergarten in der deutschen Stadt Hamburg.