Ein Hamburger wird neuer Tiergartendirektor in Schönbrunn

Nun ist endlich bekannt, wer Dagmar Schratter als Chef des weltältesten Zoos nachfolgen wird: Stephan Hering-Hagenbeck wird mit 1.1.2020 neuer Direktor des Tiergarten Schönbrunn sein. Er ist promovierter Biologe und in 1967 in Frankfurt geboren. Er übersiedelte mit fünf Jahren nach Südafrika und studierte Biologie in Berlin und Paris.Er war zuletzt Direktor des Tiergartens Hamburg.

Hering-Hagenbeck tritt damit in große Fußstapfen. Vergangenes Jahr wurde der Zoo zum fünften Mal unter Dagmar Schratters Leitung zum "Besten Zoo Europas" in der Kategorie A (mehr als eine Million Besucher jährlich gekürt). Der Award wird zwei Mal jährlich von britischen Zooexperten Anthony Sheridan vergeben. Beim letzten Mal hat er 126 wissenschaftlich geführte Zoos in 29 europäischen Ländern beurteilt.