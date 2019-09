Der Reiseveranstalter Thomas Cook ist pleite

Link zum Original-KURIER-Artikel



Der Reiseveranstalter Thomas Cook

aus Großbritannien ist insolvent.

Insolvent heißt, dass eine Firma kein

Geld mehr hat und ihre Schulden

nicht mehr bezahlen kann.

Ein Reiseveranstalter verbindet eigene Angebote

mit den Angeboten von anderen Unternehmen

und verkauft diese gemeinsam

als 1 Paket an die Kunden.

Das Unternehmen wurde 1841 gegründet

und es war der älteste Reiseveranstalter der Welt.



Thomas Cook musste sein Geschäft sofort schließen.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz arbeitete

Thomas Cook mit der Fluglinie Condor und dem

Reiseveranstalter Neckermann zusammen.

Es wurden hauptsächlich Pauschalreisen

über Thomas Cook verkauft.

Es handelt sich um eine Pauschalreise,

wenn mindestens 2 Leistungen als Paket an den Kunden

verkauft werden, zum Beispiel der Flug und das Hotel.

Seit dem 23. September sind alle Flüge,

die über Thomas Cook gebucht wurden, gestrichen.

Urlauber auf der ganzen Welt sind davon betroffen.



150 000 Briten müssen jetzt

aus dem Urlaub zurückgeholt werden.

Die Regierung in Großbritannien kümmert sich darum.

Für Betroffene aus Österreich wurde ein

Bürgerservice eingerichtet.

Unter der Telefonnummer 0043 (0) 50 1150 44 11

wird den Betroffenen geholfen.



Thomas Cook leidete in den letzten Jahren darunter,

dass die Briten wegen dem Brexit

nicht mehr so viel verreist sind.

Außerdem werden Pauschalreisen immer

unbeliebter, bei den Urlaubern.

Dadurch und durch viel Konkurrenz bei den

Reiseveranstaltern kam es zur Insolvenz.