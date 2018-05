Der Landes-Hauptmann von Salzburg führt Gespräche mit den NEOS

Link zum Original-KURIER-Artikel



In Salzburg waren am 22. April 2018 Landtagswahlen.

Im Landtag werden die Gesetze für ein

Bundesland beschlossen.

Die ÖVP hat den 1. Platz erreicht,

die SPÖ den 2. Platz

und die FPÖ hat den 3. Platz erreicht.

Für die ÖVP ist Wilfried Haslauer zur Wahl angetreten.

Er ist nun Landes-Hauptmann von Salzburg.

Die ÖVP und die NEOS haben sich

am 3. Mai darauf geeinigt,

Gespräche zur Bildung einer Regierung zu führen.

Die NEOS sind eine österreichische Partei.

Die Abkürzung NEOS steht für

„Das Neue Österreich und Liberales Forum“.



Die Gespräche sollen bis 27. Mai dauern.

Am 13. Juni soll die neue Regierung angelobt werden.

Die FPÖ findet es nicht gut,

dass Landes-Hauptmann Wilfried Haslauer

keine Gespräche mit ihnen führen möchte.

Ein Landes-Hauptmann ist der Regierungs-Chef

von einem österreichischen Bundesland.