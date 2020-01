Der Filmpreis Golden Globes wurde zum 77. Mal vergeben

In den USA wurden Anfang Jänner zum

77. Mal die Golden Globes vergeben.

Die Golden Globes nennt man

wichtige Auszeichnungen im Bereich Film und Fernsehen.

Bei den Golden Globes gibt es Auszeichnungen

in mehreren Kategorien.

Die Gewinner werden einmal im Jahr von

Experten aus vielen Ländern bestimmt.



In der Kategorie „Drama“ hat der

Kriegs-Film “1917“ gewonnen.

Der Film “Once Upon A Time In Hollywood“

bekam den Preis für die beste Komödie.

Einen Preis bekam auch der Schauspieler

Joaquin Phoenix für den Film “Joker“.

In dem Film spielte er den verrückten Clown.

Es bekamen auch andere Filme und Schauspieler

einen Golden Globe.