Der Fernseh-Sender „Viva“ wird eingestellt

Der Sender wurde im Jahr 1993 gegründet.

Zur Zeit feiert Viva seinen 25. Geburtstag.

Viva wurde als Alternative zum

amerikanischen Musik-Sender „MTV" gegründet .

Viva spielte in den 90er Jahren

vor allem Techno und Eurodance,

was in Deutschland sehr beliebt war.

Während MTV eher R´n´B abspielte.

R´n´B steht für Rythm and Blues.

Es ist eine Musikrichtung.

Durch den Sender wurden auch

viele Moderatoren berühmt.

Stefan Raab begann seine Karriere

zum Beispiel bei Viva.

„ Viva war damals das, was heute YouTube ist“,

sagt Oliver Pocher.

2004 übernahm der Eigentümer von MTV,

Viacom, den Sender Viva.