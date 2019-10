Demonstrationen: Viele Menschen in Chile sind unzufrieden

Link zum Original-KURIER-Artikel

Zurzeit gibt es Demonstrationen in Chile.

Das Land Chile befindet sich in Südamerika.

Die Demonstrationen finden hauptsächlich

in der Hauptstadt von Chile, Santiago, statt.

Bei Demonstrationen zeigen Menschen öffentlich,

dass sie etwas nicht gut finden.

Menschen, die demonstrieren,

nennt man auch Demonstranten.

Die Demonstrationen haben begonnen, weil die Preise

für Tickets von öffentlichen Verkehrsmitteln erhöht wurden.

Außerdem steigen in Chile die Lebenskosten

und die Pensionen sind sehr niedrig.

Dadurch ist die Bevölkerung von Chile unzufrieden.

Die Demonstranten haben am 18. Oktober

einige U-Bahnen in Chile verwüstet.

Am 19. Oktober haben sie anschließend Busse angezündet.

Der öffentliche Verkehr mit Bussen wurde daraufhin eingestellt.

Es gab ebenfalls eine Auseinandersetzung zwischen

den Demonstranten und der Polizei.

Sebastián Piñera ist der Präsident von Chile.

Piñera hat noch am 19. Oktober die Erhöhung

von den Fahrpreisen rückgängig gemacht.

Trotzdem gehen die Demonstrationen weiter.

Es sind dabei schon über 10 Menschen gestorben.