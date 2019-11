Burgenland: Vor 60 Jahren wurde der erste Verein für psychische kranke Menschen gegründet

Link zum Original-KURIER-Artikel

Laut einer Untersuchung ist jeder 7. Österreicher

psychisch krank.

Vor 60 Jahren wurde in Österreich die erste Einrichtung gegründet,

die psychisch kranken Menschen half.

Die Einrichtung wurde„Burgenländischer Verband

für Fürsorge und Suchtkranke“ genannt.



20 Jahre später entstand der Psychosoziale Dienst.

Der Psychosoziale Dienst wird mit PSD abgekürzt.

Der PSD besitzt mittlerweile in jedem Bezirk

im Burgenland eine Einrichtung.

Das Ziel vom PSD ist es, psychisch kranke Menschen

zu unterstützen.

Der PSD bietet verschiedene Therapien

für psychisch kranke Menschen an.

Der PSD betreut Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Die Betreuung beim PSD bezahlt die Krankenkassa.

Der PSD möchte in Zukunft das Angebot erweitern.

Nach einem Aufenthalt im Krankenhaus sollen

psychisch kranke Menschen zuhause weiterhin

unterstützt werden.

Eine Tages-Betreuung für alkoholkranke Menschen

ist auch geplant.

Der PSD möchte in Zukunft auch die Angehörigen von

psychisch kranken Menschen noch mehr unterstützen.

Hier gibt es mehr Informationen:

www.psd-bgld.at