Britische Regierungs-Chefin will Brexit-Vertrag mit EU neu verhandeln

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 25. November gab es ein Sonder-Treffen

zwischen den EU-Staats- und Regierungs-Chefs

und der britischen Regierungs-Chefin Theresa May.

Der EU-Austritt von Großbritannien wird auch Brexit genannt.

Die Europäische Union, auch EU genannt,

ist ein Gruppe von europäischen Ländern,

die zusammenarbeiten.

Am 29. Jänner gab es eine Abstimmung

im Parlament in Großbritannien.

Im Parlament werden wichtige politische

Entscheidungen und Gesetze beschlossen.

Dabei wurde darüber abgestimmt, ob der Brexit-Vertrag

mit der EU neu verhandelt werden soll.

317 Abgeordnete stimmten für eine neue Verhandlung.

301 Abgeordnete haben dagegen gestimmt.

Abgeordnete sind die Mitarbeiter im Parlament.



Bei einer neuen Verhandlung vom Brexit geht es

vor allem um die Grenze zwischen

dem EU-Mitgliedsland Irland und dem britischen Nordirland.

Die EU lehnt neue Verhandlungen aber bisher ab.

Wenn sich Großbritannien mit der EU nicht einigt,

droht ein EU-Austritt von Großbritannien

am 29. März, ohne Vertrag.