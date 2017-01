Bernie Ecclestone ist nicht mehr Chef von der Formel 1

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 23. Jänner hat der 86-jährige Formel 1- Chef Bernie Ecclestone,

seinen Rücktritt bestätigt.

Der Amerikaner Chase Carey wird

der neue Geschäftsführer der Formel 1- Königsklasse.

Das wurde in der Nacht auf 25. Jänner bestätigt.

Außer Chase Carey werden auch die 2 Amerikaner,

Sean Bratches und Ross Brawn den Zuständigkeitsbereich

von Bernie Ecclestone übernehmen.

Ross Brawn wird für die Vermarktung

von der Formel 1- Königsklasse verantwortlich sein.

Sean Bratches wird die sportliche Leitung

und die Entwicklung übernehmen.

Chase Carey sagte:

„Ich freue mich darauf, mit Ross und Sean zu arbeiten.

Er sagte auch, dass sie zusammenarbeiten werden,

um die Formel 1 für alle so gut wie möglich zu gestalten.

Sean Bratches sagte:

„Ich bin aufgeregt, zur Formel 1 zu stoßen

und zum Wachstum dieser außerordentlichen

weltweiten Marke und Sportart beizutragen“.

Für die Formel 1 endet damit ihr erfolgreichstes, längstes

aber auch schwierigstes Kapitel.

Seit den 1970er Jahren leitete Bernie Ecclestone

die Königsklasse der Formel 1.

Er verbesserte die Sicherheit

für die Fahrer und die Zuschauer.

Außerdem sorgte er dafür, dass die Fernseh-Übertragung

von Formel 1-Rennen ausgeweitet wurde.

Ross Brawn, der selbst früher Formel 1-Rennen gefahren ist,

sagte: „Es ist großartig, in die Welt der Formel 1 zurückzukehren“.

Sean Bratches ist vor allem im englischen Motorsport bekannt.

Änderungen wird es auch für die Formel 1 in Österreich geben.

Ab dem Jahr 2020 wird die Königsklasse der Formel 1

nicht mehr auf den Fernseh-Sendern ORF 1, 2 und 3 gezeigt.

Im Dezember 2016 wurde beschlossen, dass der Vertrag mit dem ORF,

der noch bis zum Jahr 2019 gilt,

nicht verlängert wird.

In nächster Zeit wird es aber keine Veränderungen

in der Formel 1-Königsklasse geben.