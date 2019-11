Barbara-Prammer-Hof: Der 1. Neue Gemeindebau in Wien ist fertig

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Stadt Wien baut seit dem Jahr 2017

wieder Gemeindewohnungen.

Gemeindewohnungen werden

von der Gemeinde gebaut und vermietet.

Das ist in diesem Fall die Stadt Wien.

Die Miete für Gemeindewohnungen ist günstiger

als die für normale Mietwohnungen.

Es kann aber nicht jeder eine Gemeindewohnung mieten.

Es gibt dafür bestimmte Voraussetzungen,

wie zum Beispiel eine Grenze beim Gehalt.

Wenn man über diese Grenze verdient,

hat man keinen Anspruch auf eine Gemeindewohnung.

Der erste neue Gemeindebau von Wien

ist der Barbara-Prammer-Hof.

Er wurde in der Fontanastraße, im 10. Bezirk,

gebaut und wurde am 5. November eröffnet.

Der Barbara-Prammer-Hof wurde nach der ersten

Nationalrats-Präsidentin Barbara Prammer benannt.

Barbara Prammer war Mitglied in der SPÖ.

Sie starb im Jahr 2014.

Ein Kunstwerk im Eingangsbereich vom Gemeindebau,

erinnert an Barbara Prammer.

Die Wohnungen im Barbara-Prammer-Hof

haben zwischen 1 und 5 Zimmern.

Die Wohnungen besitzen Balkons und es gibt auch

Gemeinschafts-Terrassen, Innenhöfe und Spielplätze.

Bis zum Ende vom Jahr 2020 sollen ungefähr

4 000 neue Gemeindewohnungen errichtet werden.