Australien: Bondi Beach wurde vorübergehend geschlossen

Der weltbekannte Strand Bondi Beach, in Australien

ist wegen einem toten Wal gesperrt worden.

Der Strand liegt in der Nähe von der australischen Stadt Sydney.

Auf dem toten Wahl waren Bissspuren von Haien zu sehen.

Das tote Tier lockt Haie an,

die könnten gefährlich für die Urlauber sein.

Der Wal ist inzwischen schon aus dem Wasser

gezogen worden.

Die zuständigen Stellen

wollen zur Sicherheit noch abwarten,

bis sie den Strand wieder eröffnen.

Der Bondi Beach ist ein beliebter Urlauberstrand.