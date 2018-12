Auch für E-Scooter gibt es Fahrverbote im Advent auf der Mariahilfer Straße

Link zum Original-KURIER-Artikel

Vom 1. Dezember bis zum 22. Dezember gibt es

Fahr-Verbote auf der Mariahilfer Straße in Wien.

Die Fahr-Verbote gelten an den

Einkaufs-Samstagen im Advent.

Autos, Fahrräder und E-Scooter dürfen

an diesen Tagen, nicht auf der Mariahilfer Straße fahren.

Die Fahr-Verbote gelten von 9:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

E-Scooter ist die Kurzform für Elektro-Motorroller.

Ein E-Scooter wird mit Batterien

und mehreren Akkus betrieben.

Auch verschiedene Einbahnen sind

auf der Mariahilfer Straße aufgehoben.

Eine Einbahn-Straße ist im Straßen-Verkehr eine Straße,

auf der Fahrzeuge nur in eine Richtung fahren dürfen.

Das Halten und Parken auf der Mariahilfer Straße

ist zwischen 7 Uhr und 19 Uhr zwischen der

Karl-Schweighofer-Gasse und der Kaiserstraße erlaubt.

Halten und Parken ist außerdem zwischen

der Rahlstiege und dem Mariahilfer Gürtel erlaubt.

Die genauen Sperren kann man sich auf

dieser Internetseite anschauen:



https://www.wien.gv.at/presse/2018/11/29/sperre-der-inneren-mariahilfer-strasse-fuer-den-fahrzeugverkehr-an-den-vier-einkaufssamstagen-im-advent



Wer zusätzlichen Stress vermeiden will,

fährt am Besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

zum Einkaufen auf die Mariahilfer Straße.