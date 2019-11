An feuchten Tagen haben mehr Menschen Schmerzen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Eine Universität in Großbritannien startete

ein Forschungsprojekt mit 2 500 Menschen.

Alle teilnehmenden Menschen

hatten Schmerz-Erkrankungen.

Bei dem Projekt ging es darum, ob Menschen an

feuchten Tagen öfter Schmerzen haben.

Die teilnehmenden Personen gaben bis zu 15 Monate lang

in ihr Handy ein, ob und wie stark sie Schmerzen hatten.

Außerdem wurden die Wetterdaten gespeichert.

Forscher untersuchten diese Daten.

Sie fanden heraus, dass an feuchten Tagen

mehr Menschen Schmerzen haben, als an anderen Tagen.

Es wird schon lange vermutet, dass das Wetter Einfluss

auf Schmerzen hat.

Das Ergebnis zeigt, dass Wetter und Schmerzen

wirklich zusammenhängen.