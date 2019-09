Änderung bei den europäischen Fußball-Ligen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 24. September fand in Slowenien ein Treffen

von der Europäischen Fußball-Union statt.

Dort wurden einige Änderungen für die

europäischen Fußball-Ligen beschlossen.

In Ligen werden Mannschaften eingeteilt,

je nachdem wie gut sie spielen.

Außerdem gibt es eine neue Liga.

Sie heißt „Europa Conference League“

Der UEFA-Präsident Aleksander Ceferin,

gab die Änderungen bekannt.

Die UEFA ist der Verein der

europäischen Fußball-Gesellschaft.

Europa League

In der Europa League wird es statt 48 Mannschaften,

nur mehr 32 Mannschaften geben.

Die Europa League ist der zweithöchste

Fußball-Wettbewerb für Vereins-Mannschaften,

der von der UEFA organisiert wird.

Nations League

In den A-, B- und C-Ligen der Nations League wird

ab Herbst 2020 mit 16 statt 12 Mannschaften gespielt.

Deshalb wird es auch Vierergruppen statt wie bisher

Dreiergruppen geben.

In der D-Liga wird es statt 138 nun 160 Spiele geben.

An der Nations League nehmen

alle Mannschaften der UEFA teil.